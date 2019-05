Schotse keeper verkoopt karatetrap aan tegenstander

In Schotland wonnen de Rangers van trainer Steven Gerrard vandaag met 1-0 van Hibernian op Ibrox. Jermain Defoe scoorde de enige treffer van de partij, maar achteraf was het toch vooral Rangers-doelman Allan McGregor die over de tongen ging.

De 37-jarige Schot toonde helemaal op het einde van de partij immers dat hij zijn achternaam (die hij deelt met MMA-legende Conor, red.) niet gestolen heeft. McGregor plantte na een uittrap zijn noppen vol en vooral totaal onnodig in de rug van Hibernain-speler Marc McNulty.

Door zélf naar zijn enkel te grijpen probeerde de doelman nog aan een sanctie te ontsnappen, maar dat lukte niet. McGregor kreeg rood.