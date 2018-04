Scheldeprijs: 30 'spoorrenners' uitgesloten

Bij de passage in Krabbendijke, na 104 kilometer in de Scheldeprijs, heeft een dertigtal renners over een gesloten spoorweg gereden. Zij bevonden zich op dat moment in een tweede waaier op een tiental seconden van het eerste gedeelte van de wedstrijd. De groep die de rode lichten negeerde, werd wat verderop door de wedstrijdjury uit koers gezet. Infrabel vindt het een terechte beslissing.

Onder de boosdoeners bevonden zich onder anderen Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Tony Martin en Kris Boeckmans. "Aan de overweg had een wedstrijdcommissaris op de motor, zoals dat steeds het geval is, postgevat. Hij kon de inbreuk waarnemen", stelt UCI-commissaris Luc Geysen.

"De omvangrijke groep werd opgehouden en aan de kant gezet. Ondertussen was ik ook per wagen bij die groep aangekomen, waarna we de renners duidelijk hebben gemaakt dat zij de wedstrijd mochten verlaten. Hun rugnummers werden genoteerd en zij mogen zich bovendien nog aan een geldboete verwachten. Het kan niet dat renners gesloten overwegen zomaar negeren. Wij konden niet anders dan het reglement toepassen."

Infrabel tevreden

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel is tevreden met de uitsluiting van de renners. "We sensibiliseren vaak over de veiligheid aan overwegen", zegt woordvoerder Thomas Baeken aan VTM NIEUWS. "Als het licht op rood gaat, de bel rinkelt en de slagbomen gesloten zijn, moet je stoppen. Of je nu in een wielerwedstrijd zit of niet."