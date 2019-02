Scheidsrechtersbaas Rosetti geeft VAR gelijk

Roberto Rosetti, scheidsrechtersbaas bij de Europese Voetbalbond UEFA, neemt het op voor de VAR. “De beslissing om de goal van Ajax af te keuren, was correct”, zo oordeelt hij.

De VAR maakte deze week zijn intrede in de Champions League en dat zorgde meteen voor de nodige commotie. Scheidsrechter Skomina keurde de 1-0 van Ajax af na de tussenkomst van de VAR.

“De enige juiste beslissing”, begint Rosetti. “Tadic hinderde de doelman op het moment van de kopbal. Op die manier neemt hij deel aan het spel.”

“Juistheid is belangrijker dan snelheid”

Dat het opnieuw een tijd duurde voor de VAR met zijn beslissing kwam, beseft ook Rosetti. “Het belangrijkste is dat de scheidsrechter de juiste beslissing nam. Juistheid is belangrijker dan snelheid”, oordeelt hij.

“Toch moet het in de toekomst efficiënter. Maar in dit geval moest de VAR twee mogelijke buitenspelfases checken en nagaan of de speler het spel beïnvloedde.”