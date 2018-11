Scheidsrechter Vertenten vecht ontslag aan

Topscheidsrechter Bart Vertenten gaat zijn ontslag aanvechten bij de arbeidsrechtbank in Brussel. Dat heeft zijn raadsman Hans Rieder bevestigd. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Vertenten, die verdacht wordt van omkoping in het voetbalfraudedossier, intussen ontslagen. Rieder tekent ook cassatieberoep aan tegen het arrest van de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van afgelopen vrijdag, waarin stond dat er bij de Tongerse onderzoeksrechter nog geen sprake was van een schijn van partijdigheid toen hij het aanhoudingsmandaat voor Vertenten tekende.

Rieder had tegen de onderzoeksrechter een wrakingsverzoek ingediend wegens die schijn van partijdigheid, omdat de magistraat ook tot medio maart 2018 lid was van de licentiecommissie van de KBVB, terwijl de eerste onderzoeksdaden in november 2017 gestart zijn. Het Antwerpse hof van beroep oordeelde dat onderzoeksrechter Raskin van het dossier moest worden gehaald omdat er bij de publieke opinie een objectieve schijn van partijdigheid zou kunnen ontstaan.

(Meer onder de video)

In het arrest van de Antwerpse KI stond wel vermeld dat het aanhoudingsmandaat van Vertenten door de Tongerse onderzoeksrechter niet nietig was. Volgens de KI handelde Raskin onafhankelijk en onpartijdig toen hij besliste om Vertenten aan tet houden. Dat gebeurde op 16 oktober. Het federaal parket had zelf ook gevorderd om Vertenten na een maand voorhechtenis voorwaardelijk in vrijheid te stellen. Vrijdag rond 16 uur stapte hij de Hasseltse gevangenis buiten.

Meer over het voetbalschandaal: