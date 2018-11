Scheidsrechter Bart Vertenten vrij onder voorwaarden

De Kamer van inbeschuldigingstelling heeft scheidsrechter Bart Vertenten vrijgelaten onder voorwaarden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Vertenten zat sinds 11 oktober in de cel.

Bart Vertenten werd op 11 oktober aangehouden in het onderzoek naar fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal. De dertigjarige scheidsrechter werd in verdenking gesteld van omkoping en criminele organisatie. Op 16 oktober verscheen hij voor de raadkamer in Tongeren. Vertenten kreegt de standaard voorwaarden opgelegd.

In verband met het onderzoek naar onderzoeksrechter Joris Raskin twijfelen de rechters van de Kamer van inbeschuldigingstelling niet aan de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van Raskin. De vrijlating van Vertenten heeft daar dus niets mee te maken.