Sam Bennett wint voor de tweede keer in Parijs-Nice

Sam Bennett heeft de zesde etappe in Parijs-Nice gewonnen. In een sprint was de Ier sneller dan Arnaud Démare en Matteo Trentin. Voor Bennett is het al de tweede etappezege in de Franse rittenkoers.

Sam Bennett was de snelste van een uitgedund peloton. Caleb Ewan en Dylan Groenewegen konden niet meesprinten voor de dagzege. Ewan kwam terecht in een valpartij op drie kilometer van de aankomst.

Bolletjestrui De Gendt

Groenewegen was al eerder afgehaakt, na een beklimming van tweede categorie. Thomas De Gendt pikte op deze beklimming nog twee puntjes mee, genoeg om zijn bolletjestrui te behouden.

Démare zette de sprint indrukwekkend aan, maar uiteindelijk was Sam Bennet nog sneller dan de Fransman. Matteo Trentin werd derde. Oliver Naesen was de beste Belg en finishte achtste.

Late poging Sanchez

Michal Kwiatkowski blijft in de gele trui. De Pool verstevigt zijn leiderspositie dankzij enkele seconden bonificatiewinst. Eerste achtervolger is ploegmaat Bernal.

Luis Leon Sanchez volgt op 22 seconden. De Spanjaard probeerde na de laatste bonificatiesprint het peloton te verrassen met een late ontsnappingspoging, maar zonder succes.

Morgen is het de beurt aan de klassementsrenners. De aankomst ligt dan bovenop de Col de Turini, een klim van eerste categorie.