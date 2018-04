Salah & niet De Bruyne is speler van het jaar

Mohamed Salah werd zondagavond verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland. De Egyptenaar van Liverpool was dit seizoen al goed voor 31 doelpunten in de Premier League en is daarmee topschutter. Salah dus en niet die andere topfavoriet Kevin De Bruyne.

Onze Rode Duivel werd tweede in de stemming, Tottenhamspits Harry Kane derde. “Dit is een eer, zeker omdat de spelers stemden. Ik ben blij en trots”, was de eerste reactie van Mo Salah.

Dat Salah en De Bruyne op plaats één en twee eindigen, is geen verrassing. Salah is bij Liverpool betrokken bij 52 goals (41 doelpunten en 11 assists) en speelt met The Reds de halve finale van de Champions League. De Bruyne was dit seizoen, met 12 doelpunten en 22 assists, de absolute draaischijf van Manchester City.

Daarmee blijft Eden Hazard voorlopig de enige Belg die ooit verkozen werd tot speler van het jaar in de Premier League. Dat gebeurde in 2015 toen hij met Chelsea kampioen werd.

Guardiola niet tevreden

Volgens Pep Guardiola, coach van De Bruyne bij Manchester City, had de trofee altijd naar onze Rode Duivel moeten gaan. “Als je de voorbije negen à tien maanden analyseert, dan was er geen betere speler dan De Bruyne.” Wel in de prijzen bij de Man City: Leroy Sané. Hij kreeg de prijs voor beste jonge speler van het jaar.