Sagan wint zijn eerste Parijs-Roubaix

Peter Sagan heeft voor het eerst in zijn carrière Parijs-Roubaix gewonnen. Sagan reed op 54 kilometer van de finish weg van de andere favorieten en klopte in de sprint Silvan Dillier. Hij is de eerste wereldkampioen sinds Bernard Hinault in 1981 die de Hel van het Noorden wint.

Chaos troef in de 116e editie van Parijs-Roubaix. Al op de eerste kasseistrook scheurde het peloton in stukken door een valpartij. Titelverdediger Greg Van Avermaet verloor daarbij twee ploegmaats, waaronder Jürgen Roelandts. Er volgden nadien valpartijen bij de vleet. Ook Matteo Trentin moest opgeven. Michael Goolaerts kreeg een hartstilstand en moest met de helikopter afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Gilbert en het Bos

In het Bos van Wallers ontplofte de wedstrijd een eerste keer. Mike Teunissen versnelde, Philippe Gilbert sprong in zijn wiel. De twee kregen Nils Politt mee, maar het groepje werd op 75 kilometer van de finish gegrepen. Tijd voor Zdenek Stybar om een bommetje te droppen, maar ook de Tsjechische kampioen geraakte niet weg.

In een uitgedund keken deelden de favorieten enkele prikjes uit, maar ze hielden even snel de benen stil. Peter Sagan reed dan maar op kousenvoeten weg, de anderen keken naar mekaar. De wereldkampioen sloot voorin al snel aan bij Wallays en Dillier. In de achtergrond probeerden Wout van Aert en Niki Terpstra de schade te beperken, maar de voorsprong van Sagan en co bleef maar groeien.

Terpstra klopt drie Belgen

Voor Wallays lag het tempo te hoog, Dillier hield wel stand tot aan de finish, maar moest daarin zijn meerdere erkennen in de wereldkampioen. Voor Sagan is het zijn eerste zege van Parijs-Roubaix. Niki Terpstra klopt drie Belgen in de strijd om de derde plaats.