Sagan wint in Valence, Thomas houdt gele trui

De Slovaak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) heeft de dertiende rit in de Tour de France gewonnen, in een massasprint na 169,5 kilometer van Le Bourg-d'Oisans naar Valence. Het peloton had de hele rit onder controle. Sagan pakte zijn derde winst deze Tour. Geraint Thomas (Team Sky) blijft in het geel.

Na de zware driedaagse in de Alpen kregen de renners vrijdag een eerder vlakke rit voorgeschoteld. Veel topsprinters zaten niet meer in het peloton, na de zware Alpenritten.

Al vroeg in de wedstrijd vormde zich een kopgroep van vier met daarin twee Belgen: Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Dimitri Claeys (Cofidis), in het gezelschap van de Nieuw-Zeelander Tom Scully (Education First) en de Zwitser Michael Schär (BMC).

Gilbert

Het peloton gunde hen geen al te grote voorsprong. Schär bleef het langst uit de greep van het peloton, maar werd op 5,5 km van de streep eveneens gegrepen. Philippe Gilbert (Quick-Step) probeerde iedereen nog te verrassen met een late aanval op minder dan een kilometer, maar tevergeefs.

Sagan was de sterkste in de sprint, voor Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) en Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Greg Van Avermaet (BMC) was de eerste Belg op de vijfde plaats, voor Yves Lampaert van Quick-Step op zes.

Zaterdag leggen de renners 188 kilometer af van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Mende, een rit met onder meer twee beklimmingen van tweede categorie en een aankomst bergop.