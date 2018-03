Sagan wint Gent-Wevelgem voor 3e keer

Peter Sagan heeft de tachtigste editie van Gent-Wevelgem gewonnen. Hij wint die wedstrijd voor de derde keer in zijn carrière en wordt zo mederecordhouder. Elia Viviani en Arnaud Démare vervolledigen het podium, Jens Debusschere is eerste Belg op de vijfde plaats.

De koers openbreken op meer dan honderd kilometer van finish was vandaag geen optie voor de troepen van Quick-Step Floors. Door de zachte wind was er van waaiervorming in de Moeren geen sprake en ook de eerste passage op de Kemmelberg leverde weinig spektakel op. Zes renners vormden ondertussen de vlucht van de dag. Onder hen twee landgenoten: Frederik Frison en Jimmy Duquennoy.

Plugstreets

Met nog zestig kilometer te gaan begon het peloton aan een stukje Strade Bianche in Vlaanderen. Greg Van Avermaet liet zijn ploegmaats het tempo opvoeren op de plugstreets en het peloton brak in stukken. Een groepje van een vijftiental renners met o.a. Van Avermaet, Sagan, Stybar en Naesen leek even weg te rijden, maar ze werden opnieuw gegrepen. Meteen daarna kwamen Stybar, Küng, Modolo en Gallopin ook ten val, zonder erg.

Op de tweede passage van de Kemmelberg scheurde een elitegroep zich af van een uitgedund peloton. Mannen als Vanmarcke, Naesen, Van Avermaet, Gilbert, Sagan en ook Wout van Aert reden goed rond en zo werden de koplopers op 25 kilometer van de finish gegrepen. Door het hoge tempo was het bijna onmogelijk om weg te rijden. Ideaal voor snelle mannen als Démare, Matthews, Viviani, Sagan, Stuyven of Debusschere, minder leuk voor Van Avermaet, Vanmarcke, Naesen en Van Aert.

Snelle mannen

In de laatste twee kilometer probeerden Vanmarcke en Van Avermaet de anderen nog te verrassen, maar een sprint zou over de zege beslissen. Sagan zette al vroeg aan en ook Démare ging mee. Viviani zat wat ingesloten en dat kost hem wellicht de zege. Die ging uiteindelijk naar de wereldkampioen. Sagan wint Gent-Wevelgem al voor de derde keer in zijn carrière en wordt zo mederecordhouder. Hij deelt dat record van drie overwinningen met Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Mario Cipollini en Tom Boonen.