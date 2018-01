Sagan slaat Vlaams openingsweekend over

Wereldkampioen Peter Sagan zal het Vlaams openingsweekend met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne overslaan. De Slovaak wil tijd maken voor zijn familie, maakt Velonews bekend.

Sagan reed vorig jaar een uitstekend openingsweekend met een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een zege in Kuurne-Brussel-Kuurne. Die zal de wereldkampioen dit jaar niet verdedigen. De Strade Bianchi is voor Sagan de eerste wedstrijd die hij rijdt na de Tour Down Under, waar hij zondag nog het openingscriterium won.