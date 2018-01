Sagan schiet meteen raak down under

De Slovaak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) heeft de goede vorm al meteen beet. De drievoudige wereldkampioen won zondag de People's Choice Classic in het Australische Adelaide, het criterium voorafgaand aan de Tour Down Under.

WHAT A FINISH!!! Victory in the @peopleschoiceAU Classic for @petosagan!! Did we mention he was relaxed earlier? The world champ is back in town!! #TDU #peopleschoiceAUclassic pic.twitter.com/AoPo6Q9dWk — Santos Tour Down Under (@tourdownunder) 14 januari 2018

Sagan haalde het na 22 ronden van 2,3 km in een sprint voor de Duitser André Greipel (Lotto-Soudal) en de Australiër Caleb Ewan (Mitchelton-Scott), twee ex-winnaars. De Italiaan Elia Viviani (Quick-Step Floors) viel net naast het podium. Er eindigden geen Belgen in de top tien.

Voor Sagan is het de eerste keer dat hij de People's Choice Classic op zijn naam kan schrijven. De voorbije twee jaar ging de winst naar Caleb Ewan. De Tour Down Under, de eerste rittenkoers van de WorldTour, start dinsdag (16 januari) in Adelaide en duurt zes dagen.