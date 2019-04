Sagan krijgt naamplaatje in douches Roubaix

De Slowaakse wielrenner Peter Sagan kreeg vandaag officieel zijn naamplaatje in douches van de Vélodrome in Roubaix. Het is een eer die enkel winnaars van de klassieker Parijs-Roubaix te beurt valt.

In de Vélodrome in Roubaix, waar zondag naar goede gewoonte de 117ste editie van Parijs-Roubaix aankomt, zijn de douches gepersonaliseerd. Sinds vandaag heeft ook gewezen wereldkampioen Peter Sagan zijn eigen wasplaats.

Over zijn kansen om zondag de wielerklassieker twee keer op rij te winnen, wil Sagan nog niet te veel speculeren.