Sa Pinto bevestigt vertrek bij Standard

Ricardo Sa Pinto heeft zijn laatste match als trainer van Standard erop zitten. De Portugees bevestigde zijn vertrek bij de Rouches op de persconferentie na de wedstrijd tegen Charleroi (0-0). Michel Preud’homme wordt al enkele weken genoemd als nieuwe trainer van Standard.

Sa Pinto neemt met gemengde gevoelens afscheid van Standard. “Ik hou van deze club. Ik heb een paar doelen bereikt, dingen gewonnen. In mijn eerste seizoendeden we meer dan wat de mensen dachten. Jammer genoeg ga ik niet verder als coach van Standard. Het is niet iets wat ik wou. Maar dit is het moment om niet door te gaan.”

"Als vrienden uit mekaar"

De Portugees had deze week een gesprek met de directie en samen namen ze de beslissing om niet door te gaan. "Dat gesprek gebeurde op een beschaafde manier. Dat is belangrijk voor de toekomst van de club en voor mezelf. Ik hou te veel van Standard om niet als vrienden uit elkaar te gaan."

Door de geruchten rond Preud'homme, is het vertrek van Sa Pinto niet helemaal onverwacht. Opvallend is het des te meer. Sa Pinto leidde Standard dit seizoen na enkele magere jaren naar bekerwinst en naar de tweede plaats die recht geeft op een ticket voor de derde voorronde in de Champions League.

"Groots seizoen"

"Dit was een groots seizoen", zegt Sa Pinto. "Toen ik toekwam, zat Standard twee jaar niet in play-Off 1. Het was moeilijk in de kleedkamer. Er waren geen regels, geen passie, geen verbondenheid. Iedereen dacht aan zichzelf. Het was moeilijk om dingen te veranderen. Standard is geen gemakkelijke club, de druk was en is er groot.”