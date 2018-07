Opnieuw sensatie op het WK voetbal. Gastland Rusland schakelt Spanje uit na strafschoppen.

Spanje en Rusland konden allebei één keer scoren voor de rust. Spanje kwam op voorsprong, toen een bal via het been van Ignashevich in eigen doel terechtkwam. Vier minuten voor rust maakte Dzyuba gelijk vanop de stip. Beide ploegen kwamen, onder meer dankzij de Russische doelman, niet meer tot scoren voor het einde van de reguliere speeltijd en dat lukte hen ook in de extra tijd niet.