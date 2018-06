Rusland op weg naar achtste finales

Rusland heeft op de tweede speeldag in WK-groep A in het Nieuwe Zenitstadion in Sint-Petersburg zijn tweede zege van het WK geboekt. Het gastland klopte Egypte met 3-1. Door de zege is Rusland na twee duels zo goed als zeker van kwalificatie voor de volgende ronde. Voor Egypte dreigt de exit.

Bij Egypte begon Mohamed Salah in de basis. De sterspeler van Liverpool, die in het eerste duel tegen Uruguay (1-0 verlies voor Egypte) op de bank bleef, was voldoende hersteld van de schouderblessure die hij opliep in de finale van de Champions League eind mei.

Gretig Rusland

Rusland toonde zich van bij de start het gretigst, al lukte het niet om echt gevaarlijk te zijn. Aan de overkant zorgde Trezeguet, met een verleden bij Anderlecht en Moeskroen, voor het eerste gevaar, maar zijn krulbal vloog naast. Rusland bleef aandringen - zonder succes.

Egypte zocht in zijn aanvalsspel nadrukkelijk naar Salah, maar het lukte niet om de goalgetter in stelling te brengen. Op slag van rust kon de Liverpool-aanvaller toch aanleggen, zijn poging vloog echter naast.

Snelle doelpunten

Rusland had na de koffie snel zijn voorsprong beet. Ahmed Fathy (47.) verschalkte zijn eigen doelman toen hij, in een poging Dzyuba van de bal te houden, een voorzet met de knie knullig in eigen doel werkte. Egypte was van slag, en Denis Cheryshev (59.) verdubbelde de score.

Nauwelijks was afgetrapt of de Russen prikten de derde treffer tegen de netten. Ditmaal was het Artem Dzyuba (62.) die laks Egyptisch verdedigen afstrafte en keeper El-Shenawy kansloos liet.

Tegengoal

De Afrikanen sloegen echter terug. Na een fout op Salah, waar de videoref een vrije trap in een strafschop veranderde, trapte de Liverpool-spits (73.) zelf de elfmeter binnen. Egypte drong nog aan, maar kwam niet meer tot echte kansen.

Uruguay kijkt morgen Saoedi-Arabië in de ogen. Op de derde speeldag ontmoet het gastland Uruguay en bekampen Saoedi-Arabië en Egypte mekaar.

Exit Egypte?

Rusland voert zijn poule aan met het maximum van zes punten. Als Saoedi-Arabië niet wint van Uruguay, bekert het gastland zeker voort. Egypte, nul punten, ligt er zo goed als zeker uit.