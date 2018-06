Rusland haalt uit in openingsmatch WK

Rusland heeft de openingswedstrijd van het WK in eigen land makkelijk gewonnen van Saudi-Arabië. Het gastland haalde uit met 5-0 en begint zo onverwacht sterk aan het wereldkampioenschap voetbal.

De Russen begonnen zenuwachtig aan de match en slaagden er niet in de Saudi's onder druk te zetten. Maar na twaalf minuten was de eerste mogelijkheid voor het gastland wel meteen raak. Gazinskiy knikte een voorzet van Golovin over doelman Al Muaiouf tegen de touwen. Op slag van rust was het toch opnieuw raak. Invaller Cheryshev zette twee Saudi's in de wind en plaatste het gastland na een efficiënte eerste helft op een dubbele voorsprong. In de tweede helft lieten de Russen de bal steeds vaker aan de Zonen van de Woestijn. Die toonden zich technisch wel sterk, maar dat zorgde niet voor doelgevaar. Twintig minuten voor tijd dikten de Russen hun voorsprong nog wat extra aan. Uitblinker Golovin vond voor doel de nauwelijks 89 seconden ingevallen Dzyuba, die de 3-0 binnenkopte. Cheryshev, met een prachtig afstandschot, en Golovin, met een vrijschop, zetten in de toegevoegde tijd de kroon op het werk. Saudi-Arabië kreeg een 5-0 forfaitscore om de oren.