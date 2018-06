Rusland en Saoedi-Arabië openen straks WK

Rusland en Saoedi-Arabië trappen vanavond om 17 uur Belgische tijd in het Luzhniki Stadion in Moskou het 21ste wereldkampioenschap voetbal af. In een openingsmatch tussen twee weinig opwindende landen is Rusland, vanwege het thuisvoordeel, favoriet. Het gastland bereidde zich twee jaar intensief voor op het WK in eigen land en wil, ondanks een matige voorbereiding, minstens de tweede ronde halen.

Rusland oefende de voorbije twee jaar tegen gerenommeerde tegenstanders als Brazilië (0-3 nederlaag), Frankrijk (1-3 nederlaag), Argentinië (0-1 nederlaag), Portugal (0-1 nederlaag), Spanje (3-3) en België (3-3), maar kon daarin zelden goede resultaten halen. De Russen zakten zo weg naar naar de zeventigste plaats op de FIFA-ranking. Het gastland is daarmee het laagst gerangschikte team op dit WK. Ook de geschiedenis doet weinig goeds verhopen. Rusland kon in zijn drie deelnames (1994, 2002 en 2014), sinds de ontbinding van de Sovjet-Unie, geen enkele keer de groepsfase overleven. Zowel in 2002 als in 2014 waren de Rode Duivels te sterk.

Optimisme

Toch is ook enig optimisme gerechtvaardigd. Bondscoach Stanislav Cherchesov beschikt over een elftal dat jong talent koppelt aan ervaring. Oude rotten als doelman Akinfeev (32), de uit pensioen teruggekeerde Ignashevich (38) en middenvelder Zhirkov (34) zien met de tweeling Miranchuk (22) en toptalent Golovin (22) een nieuwe generatie opstaan, die aan de rand van de doorbraak staat. Reservedoelman Vladimir Gabulov (Club Brugge) zal normaal gezien niet in actie komen.

Tegenstander Saoedi-Arabië, dat op de FIFA-ranking maar drie plaatsjes hoger dan Rusland staat, is er voor een vijfde keer bij op de Wereldbeker. Enkel in 1994, tijdens hun eerste WK, slaagden de Zonen van de Woestijn erin - onder meer na een geweldige solo van Saeed Al-Owairan tegen de Rode Duivels - de tweede ronde te bereiken. Hun laatste deelname dateert intussen van 2006.

Saoedi-Arabië

Onder leiding van de Nederlander Bert van Marwijk plaatste Saoedi-Arabië zich als nummer twee in de Aziatische groep B voor Rusland. Onderhandelingen over een contractverlenging tussen Van Marwijk en de Saudi's liepen spaak en de Nederlander werd vervangen door eerst de Argentijn Edgardo Bauza en vervolgens diens landgenoot Juan Antonio Pizzi. In de oefenpartijen de laatste maanden werden wisselvallige resultaten behaald. Nederlagen tegen België (4-0), Peru (0-3), Duitsland (2-1) en Italië (2-1) werden afgewisseld met zeges op niet-WK-gangers Algerije (2-0) en Griekenland (2-0). Het elftal, dat voornamelijk bestaat uit spelers actief in de eigen competitie, telt met centrale verdediger Omar Hawsawi (ex-Anderlecht) één oude bekende van de Jupiler Pro League.

Naast Rusland vervolledigen Egypte en Uruguay groep A. Beide landen geven elkaar vrijdagmiddag (om 14.00 uur) partij.