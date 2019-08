Ruim 240 km per uur op de snelweg: Kylian Hazard speelt rijbewijs kwijt

Kylian Hazard (23), de broer van Real Madrid-speler Eden en Borussia Dortmunt-voetballer Thorgan, heeft zijn rijbewijs moeten inleveren nadat hij werd betrapt op overdreven snelheid. Op de E403 reed hij maar liefst 240 kilometer per uur.

De voetballer van Cercle Brugge werd woensdagavond iets voor zes uur door een gloednieuw snel anoniem voertuig van de politie in Roeselare aan de kant gezet toen hij met zijn Audi S3 tegen meer dan 240 kilometer per uur over de E403 scheurde.

Hazard moest z’n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Later zal hij zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.