Rugby erkend als topsport

Rugby mag zich voortaan een Vlaamse topsport noemen. De Vlaamse regering heeft rugby toegevoegd aan de Vlaamse topsporttakkenlijst. Dat betekent meteen dat Rugby Vlaanderen in aanmerking komt voor ondersteuning van zijn topsportwerking. Dat meldt Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).

Rugby is al jaren enorm populair en ook in Vlaanderen is die opmars al een tijdje bezig. In 2016 kende Vlaanderen 3.600 aangesloten rugbyspelers. Rugby Vlaanderen stelde voor om een topsportwerking uit te bouwen, en daar ging Vlaams minister van Sport Philippe Muyters graag op in. “Onze ploegsporten vinden steeds beter aansluiting bij de internationale top. Ik ben blij dat ook een mooie traditiesport als rugby vandaag de ambitie heeft om verder door te stoten.”

Subsidie

Door de opname op de topsporttakkenlijst kan Rugby Vlaanderen beroep doen op een subsidie van 15.000 euro voor talentdetectie en verdere ontwikkeling van jonge beloftevolle spelers. Bij Rugby Vlaanderen wordt positief gereageerd op het nieuws. “Heel goed nieuws dat vooral de omkadering van onze rugbyploegen ten goede moet komen”, reageert directeur Mathias Rondou.

"We zijn heel blij dat onze aanvraag groen licht gekregen heeft", verklaarde Rondou. "Hierdoor kunnen we beroep doen op een subsidie van 15.000 euro voor onze jeugdploegen. We zullen het bedrag gebruiken om de omkadering van onze spelertjes te verbeteren. Ik denk dan vooral aan professionelere trainingen en deelnames aan toernooien van hoog niveau."

Vrouwenploeg

De rugbyfederatie hoopt ook een subsidie te krijgen voor de verdere uitbouw van de vrouwenploeg in het 'Rugby Sevens' (een variant met zeven spelers per team), die recent enkele mooie resultaten liet optekenen. De laatste punten en komma's moeten hierover nog gezet worden, maar de bond hoopt in de loop van volgende week duidelijkheid te krijgen.