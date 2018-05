RSCA toont straks nieuw uitshirt

Anderlecht speelt vanavond tegen AA Gent in haar nieuw uitshirt voor volgend seizoen. Dat nieuwe shirt heeft een koraalkleur met witte accenten. Paars-wit speelt zo naar eigen zeggen in “op de huidige modetrend van pastelkleuren”.

Het nieuwe shirt van Adidas bestaat uit gerecycled polyester, gemaakt van onder meer plastic flessen en hergebruikte kledingstukken. “De climalite-technologie die Adidas heeft gebruikt, zorgt tijdens wedstrijden voor een goede vochtafdrijving en dat het shirt snel droogt na een inspanning”, meldt de club. Het broekje bij het nieuwe uittenue heeft de effen koraalkleur van het shirt. De kousen eronder zijn wit.

Dit is Brussel. Dit is #RSCA. Dit is ons verleden, ons heden en onze toekomst. Dit is #newRSCAway https://t.co/8PGXeLLr0P



C'est BXL. C'est le RSCA. C'est notre passé, notre présent et notre futur. C'est le #newRSCAway https://t.co/C9uh8qXwEC@adidasfootball #heretocreate pic.twitter.com/kkbL2crHhv