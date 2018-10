RSCA pakt overwinning in Zulte Waregem

RSC Anderlecht heeft op de negende speeldag in de Jupiler Pro League nog eens aangeknoopt met de overwinning. Op het veld van een machteloos Zulte Waregem ging paars-wit winnen met 1-2.

Na een bekeruitschakeling tegen Union, Europese blamages tegen Trnava en Dinamo Zagreb en een zoutloos gelijkspel tegen STVV luidden de paars-witte supporters de alarmbel.

Fans protesteren

Voor de aftrap in het Regenboogstadion ging voorzitter Marc Coucke in gesprek met de fans, die bij wijze van protest pas na een kwartier hun zitje innamen. Veel hadden ze nog niet gemist. Pas na 20 minuten kwam de match op gang. Gerkens vergat het leer binnen te duwen en op het halfuur werd een poging van Bakkali van de lijn gekeerd.

Afgekeurd doelpunt

Zulte Waregem had aan de overzijde meer succes, maar het kopbaldoelpunt van Harbaoui werd afgekeurd. Scheidsrechter Lardot zag er een duwfout op Sanneh in. De thuisploeg zat nu beter in de match, maar toch klom Anderlecht op voorsprong. Zakaria Bakkali (43.) krulde de 0-1 in de winkelhaak. Het eerste doelpunt van RSCA in 313 minuten en voor Bakkali zijn eerste sinds december 2016.

Na de pauze controleerde Anderlecht de partij. Zulte Waregem kwam nog een keer gevaarlijk opzetten, maar Didillon bracht redding op het schot van Bongonda. Een kwartier voor tijd deed Pieter Gerkens (78.) de boeken toe. Na goed terugkoppen van Saelemaekers verlengde de vleugelaanvaller het leer in een tijd voorbij Bossut.

Paars-wit maakte het zichzelf in het slot nog onnodig moeilijk. Thomas Buffel (90.+3) scoorde uit het niets de aansluitingstreffer. Baudry kopte een ultieme kans op de gelijkmaker in het zijnet. Met twintig punten staat Anderlecht op de derde plek in de stand, op drie punten van Genk en vijf punten van Club Brugge. Die ploegen komen zondag nog wel in actie op bezoek bij respectievelijk Standard en AA Gent. Zulte Waregem blijft na zeven verliespartijen op rij voorlaatste.