RSCA langs Oostende na doelpuntenkermis

Anderlecht heeft op de tweede speeldag van de Jupiler Pro League met 5-2 gewonnen van Oostende, de vorige club van zijn voorzitter Marc Coucke. Ivan Santini maakte al voor de tweede week op rij een hattrick.

In de eerste helft was Anderlecht al de betere ploeg, maar van wervelen was nog geen sprake. Appiah kreeg achterin de voorkeur op Bornauw. Jongeren Saelemaekers, Gerkens en Cobbaut kwamen met de betere kansen, maar echt zwaar in de problemen kwam Oostende nooit. Dat was in het begin van de tweede helft wel even anders. Milic moest geblesseerd in de kleedkamer blijven, waardoor de 19-jarige Delcroix zijn debuut mocht maken voor paars-wit.

Vlak na de rust kopte Cobbaut voor doel, Santini (46.) stond op de juiste plaats en duwde de 1-0 in doel. Zes minuten later was het alweer prijs. Dimata kreeg de bal zomaar in de voeten van KVO, mocht alleen op doelman Dutoit afstormen, en aarzelde niet om zijn ex-ploeg de das om te doen. Oostende wist zich echter te herpakken en nog voor het uur kwam de kustploeg met de aansluitingstreffer. Guri (59.) werkte met een mooi hakje een voorzet van Capon tegen de netten.

In de laatste tien minuten ontbond het koppel Santini-Dimata nog eens zijn duivels. Sakala liep Musona onderuit in de zestien, de bal ging op de stip, en Santini (83.) maakte zijn tweede. Met een afstandsschot vervolledigde hij zijn hattrick, en dat al voor de tweede week op rij. In de 90e minuut liep Dimata nog eens door de Oostende-defensie, omspeelde Dutoit, en legde de 5-1 binnen. Milovic (90+2.) maakte in de blessuretijd nog de eerredder met het hoofd op een vrije trap van Vandendriessche.