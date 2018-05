Roze trui Yates wint spectaculaire finale

Roze truidrager Simon Yates heeft zijn tweede ritzege te pakken in de Giro. Hij was op de slotklim de snelste voor Tom Dumoulin en Davide Formolo. De renners trokken vandaag van Assisi naar Osimo, ‘amper’ 156 kilometer. In de slotfase bevonden zich tal van heuveltjes met kasseien. Chris Froome verloor opnieuw tijd, de Brit bolde veertig seconden na Yates over de streep.

In de vlucht van de dag zaten met Luis Leon Sanchez en Alessandro De Marchi twee gevaarlijke pionnen. Het peloton controleerde heel de dag de voorsprong van de kopgroep met onder meer Lotto Fix-All die de dans leidde. Met Tim Wellens hadden zij een potentiele winnaar in eigen rangen. Op vijf kilometer van de streep was het einde verhaal voor de vluchters.

De hectische finale werd gekruid door twee kasseiklimmetjes, een ideale aankomstplaats voor de punchers. Tim Wellens en Zdenek Stybar trokken al snel in de aanval, maar groot werd hun voorsprong nooit. Bij de slotklim sloeg de motor van Yates aan. Hij ging op en over het duo, niemand haalde de Brit nog terug. Tom Dumoulin zorgde nog voor de meeste dreiging, hij belandde op twee seconden. In het klassement vergroot Yates zijn voorsprong op de Nederlander tot 47 seconden.