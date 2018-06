Ronaldo schakelt Marokko uit op WK

Europees kampioen Portugal heeft met 1-0 gewonnen van Marokko door een snel doelpunt van Cristiano Ronaldo. Marokko, dat zijn tweede nederlaag leed, is zo als eerste team op dit WK uitgeschakeld. De Leeuwen van de Atlas verloren eerder verrassend met 0-1 van Iran.

De Portugezen, die afgelopen vrijdag 3-3 gelijkspeelden tegen Spanje, kwamen na vier minuten op voorsprong in het Moskouse Luzhniki-stadion. Na een kort genomen hoekschop kopte superster Ronaldo de 1-0 tegen de netten, al zijn vierde doelpunt op dit WK na zijn drie goals tegen La Roja.

Mbark Boussoufa en co. waren zeker niet de mindere, de Portugese doelman Rui Patricio redde een kopbal van Benatia op de lijn. Het team van Hervé Renard ontsnapte zes minuten voor rust aan de 2-0. Ronaldo stuurde Guedes door de Marokkaanse verdediging, maar de de Marokkaanse doelman Munir had een uitstekende reflex in huis op zijn poging.

Ook na de pauze waren er veel intense duels. In de 57e minuut verschalkte Belhanda ei zo na Rui Patricio, maar die stond paraat. Met Standard-winger Mehdi Carcela het laatste kwartier op het veld trachtte Marokko nog de bakens te verzetten. Benatia, die nog enkele halve kansen had, trapte in blessuretijd dé kans op de gelijkmaker over.

Om 20u staan in dezelfde poule Iran en Spanje tegenover elkaar in de Kazan Arena. In de stand leidt Portugal met 4 punten, voor Iran (3), Spanje (1) en Marokko (0). Op de slotspeeldag neemt Marokko het op tegen Spanje, Portugal treft dan Iran.