Ronaldo krijgt er niet genoeg van

Na zijn weergaloze omhaal in de Champions League afgelopen dinsdag, toont Cristiano Ronaldo dat zijn doelpunt geen toeval was. Op training herhaalde de Portugees zijn kunstje met een nieuwe knappe omhaal. Stadsrivaal Atlético Madrid is gewaarschuwd. Zondag staat de Madrileense derby gepland.

Bekijk hier nog eens de fantastische omhaal van Cristiano Ronaldo tegen Juventus. Real Madrid won de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League met 0-3 en staat zo met anderhalf been in de halve finales.