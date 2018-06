Ronaldo bezorgt fan dag van leven

Cristiano Ronaldo heeft een jonge fan de dag van zijn leven bezorgd. De topvoetballer was onderweg van de spelersbus naar de ingang van de luchthaven van Portugal, toen hij opeens werd aangeklampt door een jongen. Ronaldo, die duidelijk verrast was, kon dan ook niks anders doen dan zijn rugzak even aan de kant te zetten.

De spelers van Portugal kwamen met de spelersbus aan op de luchthaven van Portugal, klaar voor hun vertrek naar Rusland voor het WK voetbal. Cristiano leek aanvankelijk gehaast en zwaaide van op een afstand naar zijn fans die hem stonden op te wachten. Maar dat was buiten Rafael Agostinho gerekend. Het leverde hartverwarmende beelden op.