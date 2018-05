Ronaldo 150 procent fit voor finale

Cristiano Ronaldo heeft zondag in de Clasico bij FC Barcelona (2-2) een "lichte verstuiking" opgelopen aan de rechterenkel. Zoals coach Zinedine Zidane na de match al verklaarde, komt de Champions League-finale tegen Liverpool, op 26 mei, niet in het gedrang.

"Cristiano kampt met een verstuiking", opende Zidane zijn persconferentie. "Maar er is geen schade aan het bot. Het is een lichte verstuiking en zijn enkel is stabiel." Ronaldo blesseerde zich zondag tijdens het maken van het eerste doelpunt van de Madrilenen. Tijdens de pauze bleef hij in de kleedkamer. Hij zal woensdag (bij Sevilla) en zaterdag (thuis tegen Celta) nog niet in actie komen. Zidane hoopt Ronaldo te recupereren voor de verplaatsing naar Villarreal op de slotspeeldag.

Isco en Carvajal ook klaar

De Portugees kan intussen wel alweer steunen op zijn enkel en stapte zelfs al even rond op het veld. "Ongelooflijk toch, hé?", aldus Zidane. "Nauwelijks 48 uur na zijn blessure en terwijl we nog niet weten wanneer hij de groepstrainingen kan hervatten, stapte hij al het veld op. Cristiano wil altijd voetballen. In de finale zal hij 150 procent fit zijn." Dat laatste geldt ook voor Isco (schouder) en Dani Carvajal (dij), die beiden kampen met lichte kwaaltjes.