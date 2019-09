Romelu Lukaku roept voetbalinstanties op tot actie na racisme-incident: “Dames en heren, het is 2019”

Romelu Lukaku heeft maandagnamiddag op Instagram gereageerd op de racistische verwijten die de aanvaller zondagavond met Inter op bezoek bij Cagliari (1-2) te slikken kreeg. Lukaku vroeg van alle voetbalfederaties gezamenlijk een sterk signaal. "We zetten immers stappen achteruit", liet hij optekenen.

"De voorbije maand zijn veel spelers het slachtoffer geworden van racisme", begon Lukaku. "Ikzelf gisteren ook. Voetbal is een spel waar iedereen van moet kunnen genieten. Elke vorm van discriminatie die onze sport te schande maakt, mogen we niet accepteren. Ik hoop dat alle voetbalbonden ter wereld krachtig zullen optreden van discriminatie. Ook sociale mediaplatformen als Instagram, Twitter of Facebook en voetbalclubs zelf moeten strenger worden. Elke dag zie je wel een racistische opmerking bij een bericht. Dat zeggen we al jaren, maar er gebeurt niks."

"Het is 2019 en in plaats van vooruit te gaan, zetten we stappen achteruit", besloot de aanvalsleider van de Rode Duivels. "Als spelers moeten we één front vormen en een statement maken om het voetbal proper en genietbaar te houden voor iedereen."

Romelu Lukaku scoorde zondag bij Cagliari de beslissende 1-2 vanaf de stip. Hij zit zo aan twee goals in twee competitieduels. Inter nam met 6/6 een perfecte competitiestart.

De Sardijnse club kwam maandag ook met een reactie. "Wij veroordelen sterk wat zondagavond gebeurde in de Sardegna Arena", klonk het. "De club onderlijnt nog eens dat het haar intentie is om deze individuen te identificeren, straffen en uit te sluiten. Dit gaat compleet in tegen de waarden van Cagliari Calcio. We zijn helemaal solidair met Romelu Lukaku.