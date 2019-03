Romelu Lukaku out voor Rusland

Romelu Lukaku zal er morgen niet bij zijn tegen Rusland. Dat heeft bondscoach Roberto Martinez bevestigd. De spits is onvoldoende hersteld van zijn voetblessure die hij opliep bij Manchester United. Voor Cyprus wordt de knoop pas later doorgehakt.

Romelu Lukaku zal de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK dus moeten missen. Na die partij volgt een evaluatie en dan wordt er beslist of Lukaku voldoende fit is om de verplaatsing naar Cyprus te maken.

Veel afwezigen

"Het is altijd spijtig als we een speler moeten missen", verklaarde Martinez. "Maar blessures horen nu eenmaal bij het voetbal. Mijn ploeg is klaar voor de partij tegen Rusland."

Ook Axel Witsel (adductoren), Vincent Kompany (spierblessure), Kevin De Bruyne (hamstrings), Thomas Meunier en Mousa Dembélé (enkel) zullen zoals verwacht niet in actie komen.

Kans voor Batshuayi

Normaal gezien wordt Michy Batshuayi de vervanger van Lukaku in de basis.