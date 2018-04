Roma rekent op Radja tegen Liverpool

Liverpool en AS Roma trappen dinsdag op Anfield Road de heenwedstrijden van de halve finales in de Champions League op gang. Zowel Liverpool als Roma zijn toch wel verrassende halve finalisten. Het is ook een duel met langs beide kanten één Rode Duivel.

Al zal die langs de kant van Liverpool, Simon Mignolet, hoogstwaarschijnlijk tevreden moeten zijn met een plaats op de bank. Mignolet werd door coach Jürgen Klopp ingeruild voor de Duitser Loris Karius. De laatste keer dat de Rode Duivel in actie kwam voor The Reds dateert al van 27 januari in de verloren wedstrijd tegen West Bromwich. In de Champions League mocht Mignolet enkel aantreden tijdens de kwalificatiematch in augustus tegen Hoffenheim.

Radja Nainggolan is die andere Rode Duivel in de halve finale. Hij is in tegenstelling tot Mignolet een vaste waarde bij Roma. Nainggolan trad al negen keer aan in de Champions League dit seizoen. Scoren lukte de Rode Duivel nog niet in het kampioenenbal, in de Italiaanse competitie deed hij dat vier keer.

Beide ploegen maakten in de kwartfinales indruk. Liverpool imponeerde tegen een in de Premier League haast onklopbaar Manchester City. AS Roma zorgde dan weer voor een stunt van jewelste door uit een verloren positie (4-1 in de heenmatch) Barcelona uit te schakelen.

Bij Roma lopen ze sinds de zege tegen Barça over van het zelfvertrouwen. Liverpool is op papier een makkelijkere tegenstander dan Barcelona, maar toch moet Roma opletten. 'The Reds' hebben met Mo Salah immers een genadeloze killer in huis. De Egyptenaar, topschutter in de Premier League met 31 doelpunten, vindt dit seizoen de weg naar doel met de ogen toe en wil zijn sterke jaar bekronen met een CL-finale.

Liverpool - AS Roma is dinsdag live te volgen bij Q2 vanaf 20u15.