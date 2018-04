Roma-preses krijgt boete na uitbundige viering

Voor alle AS Roma-supporters was het gisteren een historische avond, en ook voor voorzitter James Pallotta was het een mooie avond. Nadat de Romeinen FC Barcelona uitschakelde na een onwaarschijnlijke ‘Romantada’, vierde Pallotta dat door in een fontein te springen. Wellicht krijgt de voorzitter nu een boete voor zijn uitbundige viering.

In Rome is het verboden een fontein te betreden en om de monumenten te beschermen, staan daar ook zware boetes op. Pallotta ontsnapt hoogstwaarschijnlijk dus niet aan een straf. De voorzitter heeft wel al via de Italiaanse media zijn excuses aangeboden en gezegd dat hij boete zal betalen, hoewel de miljardair dat waarschijnlijk niet zo erg zal vinden.