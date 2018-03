Roglic verrast favorieten

De Sloveen Primoz Roglic (Team LottoNL-Jumbo) heeft de derde etappe in de Tirreno-Adriatico gewonnen. Adam Yates kwam net te kort en strandde op de tweede plaats, Tiesj Benoot werd knap derde.

Vrijdag ging het voortdurend omhoog en omlaag in de Tirreno-Adriatico. Greg Van Avermaet had zijn zinnen gezet op deze etappe en zat op de slotklim ook goed vooraan. Roglic viel als eerste aan, de anderen wachtten af. Peter Sagan moest ondertussen lossen.

Van Avermaet leek even naar Roglic toe te springen, maar de olympische kampioen viel stil. Tiesj Benoot had wel nog een versnelling in de benen en werd derde na Roglic en Adam Yates. Geraint Thomas eindigde als vierde en is de nieuwe leider. Van Avermaet staat tweede in de stand met dezelfde tijd als Thomas.