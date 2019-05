Roglic verliest tijd in Giro, Cataldo wint vijftiende rit

De Italiaan Dario Cataldo (Astana) heeft de vijftiende rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in de sprint van zijn medevluchter Mattia Cattaneo (Androni). Bij de favorieten verloor Primoz Roglic na een lekke band én een val kostbare tijd tegenover Carapaz en Nibali.

Daags voor de rustdag kregen de renners nog een heuvelachtige rit van 232 kilometer voorgeschoteld. De Italianen Cataldo en Cattaneo sprongen al snel weg uit het peloton en haalden een maximale voorsprong van 15 minuten. Op de laatste klim van de dag kende Roglic pech. Hij reed lek en moest dan verder op de fiets van ploegmaat Tolhoek. Simon Yates opende de debatten en reed weg van de favorieten. Vincenzo Nibali en rozetruidrager Richard Carapaz gingen even later in de tegenaanval en kwamen tot bij de Brit. Roglic moest verrassend passen. De drie zagen hun kans schoon om tijd terug te pakken op de Sloveen. In de afdaling naar de finish kwam Roglic dan ook nog eens ten val.

Sprint met 2

Cattaneo en Cataldo bleven vooruit en maakten onder elkaar uit wie de rit zou winnen. Cataldo ging de sprint van ver aan en gaf zijn koppositie niet af. Het is de tweede overwinning voor Astana in deze Giro, na die van Pello Bilbao in de zevende rit.

Roglic verliest

Carapaz behoudt zijn roze trui en vergroot zijn voorsprong op Roglic tot 47 seconden, Nibali blijft derde. Hij pakt net als Yates 40 seconden terug op Roglic.

