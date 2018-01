Roger Federer wint 20e grand slam

Roger Federer heeft voor de zesde keer in zijn carrière de Australian Open gewonnen. De Zwitser won een spannende finale in vijf sets van de Kroaat Marin Cilic: 6-2, 6-7, 6-3, 3-6 en 6-1. Voor Federer is het al zijn twintigste grandslamoverwinning en hij wordt ook mederecordwinnaar in Melbourne.

De 36-jarige Federer was meteen bij de zaak en ging in het eerste game van de wedstrijd door de opslag van Cilic. De Kroaat leek zijn zenuwen niet onder controle te hebben en keek al snel tegen een 4-0-achterstand aan. Na 24 minuten stond het 6-2 voor Federer.

Cilic krikte nadien zijn niveau op en won een spannende tweede set in de tiebreak. Meteen het eerste setverlies voor Federer dit toernooi. De Zwitser won nadien de derde set met 6-3 en leek ook de vierde makkelijk naar zich toe te trekken, maar Cilic zette de scheve situatie recht. De Kroaat maakte een vroege break van Federer ongedaan en ging zelf opnieuw door de opslag van de Zwitser: 6-3.

Een vijfde set moest zo beslissen over de toernooiwinst en daarin had Federer opnieuw een vroege break te pakken. Die gaf hij deze keer niet meer uit handen en zo schreef de Zwitser voor de zesde keer in zijn carrière de Australian Open achter zijn naam. Hij is zo samen met Novak Djokovic en Roy Emerson recordwinnaar. Voor Federer is het ook zijn twintigste grandslamoverwinning, dertig keer speelde hij een finale.