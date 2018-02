Roeselare klopt Maaseik

Roeselare heeft zondag de Beker van België volleybal gewonnen van Maaseik. In de finale in het Antwerpse Sportpaleis werd het 3-1 voor de ploeg uit West-Vlaanderen, die nu al voor de derde keer op rij de beker mee naar huis neemt.

Maaseik eindigde de reguliere competitie op de eerste plaats, maar het is Roeselare dat zich dit jaar opnieuw kampioen mag noemen. De ploeg van Emile Rousseaux kwam als winnaar uit de bus na vier sets: 25-22, 23-25, 25-16 en 25-23.

Vorig jaar stonden dezelfde ploegen tegenover elkaar in de finale en ook toen trok Roeselare aan het langste eind. Het is voor de West-Vlamingen nu al de elfde keer in hun geschiedenis dat ze de trofee winnen.

Zondagavond wordt ook nog de finale van de Beker van België bij de vrouwen gespeeld. Daarin neemt Asterix Avo Beveren het op tegen Oudegem. Die wedstrijd gaat om 18 uur van start.