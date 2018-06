Rode Duivels zijn klaar voor match

De Belgische Rode Duivels zijn er klaar voor: straks om 14 uur spelen ze op het wereldkampioenschap voetbal tegen Tunesië. "Matchdag, iedereen op post", klinkt het op de sociale media van de spelers. "We zijn hongerig naar meer."

