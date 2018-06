Rode Duivels winnen overtuigend met 5-2

De Rode Duivels hebben hun tweede WK-wedstrijd tegen Tunesië overtuigend gewonnen met 5-2. Eden Hazard en Romelu Lukaku scoorden allebei twee keer en ook invaller Michy Batshuayi kon een doelpunt maken.

In het begin van de wedstrijd bracht Eden Hazard de Duivels al op voorsprong met een strafschop in de zesde minuut. De aanvaller werd zelf neergehaald op de rand van de zestien en trapte de bal zonder probleem tussen de palen.

Niet veel later trapt Romelu Lukaku de 0-2 binnen na een heerlijke assist van Dries Mertens in de zestiende minuut. Maar de Tunesiërs laten zich niet doen en twee minuten later staat de 2-1 op het scorebord.

Op een vrije trap wordt AA Gent-verdediger Dylan Bronn uitgepikt. Als een duivel uit een doosje knikt hij de aansluitingstreffer voorbij Courtois. Tunesië leek rijp voor de slachtbank, maar krabbelt snel weer recht.

Topschutter

Daarna regent het kansen aan beide kanten, maar het is altijd nét niet. Net voor de rust kan Lukaku er dan toch 3-1 van maken. Via Meunier wipt Lukaku de bal prachtig over de doelman. Zijn veertigste doelpunt voor de Rode Duivels, zijn vierde dit WK. Daarmee is hij samen met Cristiano Ronaldo topschutter.

4-1

Na de rust scoort Hazard zijn tweede goal van de wedstrijd en zet 4-1 op het scorebord. De winst lijkt nu volledig binnen.

Invaller Michy Batshuayi crëert enkele mooie kansen maar de goal lijkt maar niet te komen. In de 89ste minuut lukt het dan toch en knalt de spits de bal tussen de palen.

5-2

Net voor het einde van de wedstrijd scoort Wahbi Khazri de 5-2, maar de overwinning van de Rode Duivels is overduidelijk.