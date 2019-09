Indrukwekkend was het allerminst. De Rode Duivels kwamen vanavond bleek voor de dag in San Marino en wonnen ‘maar’ met 0-4. Vooral de eerste helft was zeer zwak van Belgische kant, de inbreng van Mertens en Chadli na de pauze zorgde voor wat beterschap. Beiden namen ze een goal voor hun rekening, Batshuayi zorgde voor de andere twee goals.