Rode Duivels winnen makkelijk van Schotland met 0-4

De Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd na het WK makkelijk gewonnen. In en tegen Schotland werd het 0-4. Nog voor de pauze had Romelu Lukaku de score geopend. Na de rust maakten Eden Hazard en Michy Batshuayi (2x) de andere doelpunten.

Het elftal van de Belgen, waarin met Dedryck Boyata, Mousa Dembélé, debutant Timothy Castagne en Thorgan Hazard toch vier verrassingen aan de aftrap verschenen, moest niet eens doorduwen om Schotland een zware nederlaag toe te dienen, zo groot was het verschil tussen de nummer drie van het afgelopen WK en een team dat al jaren op de sukkel is en zijn laatste grote toernooi op het WK van 1998 in Frankrijk speelde. Op de openingstreffer van Lukaku, nummer 41 in het shirt van de nationale ploeg, was het bijna een halfuur wachten, maar nadien was het hek helemaal van de dam. Reeds voor de rust had de score hoger kunnen oplopen, met nog kansen voor Eden Hazard, Lukaku en een kopbal van Vincent Kompany die de bovenkant van de lat streelde.

Uitstel van executie voor de thuisploeg, het eerste kwartier van de tweede helft leverde drie doelpunten op. De treffer van Eden Hazard was er eentje om in te kaderen, de aanvoerder gaat gewoon door op zijn WK-niveau en staat momenteel op eenzame hoogte. Batshuayi zette vervolgens net voor het uur de 0-4 op het scorebord, treffers nummer negen en tien bij de nationale ploeg. Intussen had ook Hans Vanaken Eden Hazard mogen vervangen en zo mocht er in Glasgow een tweede speler debuteren voor de Duivels Schotland was echter te zwak om de Belgen zelfs maar iets in de weg te leggen en zo kunnen er niet al te veel conclusies getrokken worden uit deze interland.

In het slot van de wedstrijd kwam Birger Verstraete op het veld voor Mousa Dembélé en zo was de derde debutant een feit. Van de nieuwkomers staat nu enkel nog Leandro Trossard met nul caps achter zijn naam. Dinsdag staat er wel iets op het spel en zal ook de tegenstander van een hoger niveau zijn. EK-revelatie IJsland is dan de eerste hindernis op weg naar de Final Four van de Nations League, waarin er volgend jaar om de eindzege en een plek op het EK gespeeld wordt.

Bekijk hier de doelpunten: