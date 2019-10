Rode Duivels winnen makkelijk tegen Kazachstan

De Rode Duivels hebben hun achtste EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen tegen Kazachstan. In Nur-Sultan werd het 0-2. Michy Batshuayi en Thomas Meunier zorgden voor de goals.

50 goals, 8 opeenvolgende zeges. Na de persoonlijke mijlpaal van Romelu Lukaku donderdag, vandaag de collectieve. 24 op 24. Onze Duivels blijven op recordjacht, dezer dagen. Niet dat het allemaal zo mooi oogde op het kunstgras in die verre Kazachse indoorhal, maar ook in deze verplichte trip waren de Belgen o zo dominant. Typerend voor dat wisselende beeld, was Michy Batshuayi. Tot drie keer toe ergerlijk buitenspel in de beginfase, tot twee keer toe flirtend met rood, maar wel goed voor een echte spitsengoal (0-1). Op knappe assist van Praet. Die liet bij zijn eerste basisplaats opvallend veel goeds optekenen en toont dat ook hij, net als Vanaken na San Marino, niet mis zou staan in de EK-selectie van Martínez.

Knappe 0-2

Een verslag van de Rode Duivels met E. Hazard in de basis, zonder dat E. Hazard erin voorkomt, dat kan natuurlijk niet. De maestro van Real was lang onzichtbaar, maar gaf met een rabona -die volgde op twee hakballetjes van Mertens en Batshuayi- wel het sein tot ‘gallery play’. Snel na de pauze legde hij een bal héérlijk diep in de loop van Meunier. De afwerking van de rechterwinger liet niet te wensen over. 0-2 en boeken toe in minuut 53. Zo makkelijk gaat dat tegenwoordig. Alleen bij enkele Kazachse prikken naar het einde toe, zagen we dat Courtois in doel stond. Het was louter wachten op meer duivelse goals of hoogstandjes. Eden en Thorgan misten.

Richting 30 op 30

Alleen in Rusland, de volgende opdracht op 16 november, kan het perfecte Belgische rapport in deze EK-kwalificatiecampagne nog in gevaar komen. De afsluiter drie dagen later, thuis tegen Cyprus, moet in het teken van feest staan. Waarna volgende zomer de Belgische verovering van Europa start, ja toch?

Reacties na de wedstrijd:

Roberto Martinez

Eden Hazard

Dennis Praet

Toby Alderweireld

Thomas Meunier