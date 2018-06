Rode Duivels winnen laatste test voor WK

De Rode Duivels hebben hun laatste oefeninterland voor het WK gewonnen met 4-1 van Costa Rica. De Belgen kunnen met vertrouwen vertrekken naar Rusland.

Voor de pauze hadden de Rode Duivels al twee keer gescoord, de tegentreffer van Bryan Ruiz was niet meer dan een kanttekening te noemen. Het thuisland monopoliseerde het leer en onder impuls van een alweer wervelende Eden Hazard werden de bezoekers met de rug tegen het eigen doel gedrukt.

Mertens

De Costa Ricanen waren met open vizier en drie aanvallers naar Brussel afgezakt en betaalden dat al snel cash. Op het middenveld werden ze overlopen en dat overwicht zetten De Bruyne en co al te makkelijk om in kansen. Toch duurde het net iets meer dan een halfuur voor Dries Mertens als eerste Belg op het scorebord kwam. Voor Mertens het veertiende doelpunt in het nationale shirt, het eerste sinds eind augustus vorig jaar toen hij raak trof in de 9-0 tegen voetbaldwerg Gibraltar. De spits van Napoli zag zo een einde komen aan een droogte van acht wedstrijden en kreeg een opsteker met het oog op het WK, de voorbije wedstrijden worstelde Mertens met de vorm en intussen voelde hij de hete adem van Adnan Januzaj al in de nek - de bondscoach gaf immers eerder al aan uitermate gecharmeerd te zijn door het voormalige toptalent van Manchester United.

Met de rust in zicht bevestigde Mertens al door Lukaku de 2-1 voor te schotelen. Even voordien had Jan Vertonghen op hoekschop ook al de weg naar de netten gevonden, zijn treffer werd onterecht afgekeurd voor buitenspel.

De troepen van Roberto Martinez wisten zo nog voor de pauze de openingstreffer van Ruiz uit. Na slecht uitverdedigen van Vertonghen kwam het leer voor de voeten van de ex-Gentenaar en die liet Thibaut Courtois kansloos. Het eerste schot tussen de palen leverde Costa Rica dus meteen een doelpunt op, het eerste tegendoelpunt voor de Rode Duivels in deze voorbereidingscampagne en meteen ook de eerste tegentreffer sinds Mexico eind vorig jaar.

Big Rom

Na een aanval uit het boekje - na alweer een flits van een ongrijpbare Hazard - tekende Big Rom vlak na de pauze met een rake kopbal voor de 3-1, treffer nummer 36 in het nationale shirt voor de Belgische topschutter aller tijden. In de laatste negen wedstrijden bij de nationale ploeg kwam Big Rom enkel tegen Portugal niet tot scoren. Net voor het uur bood hij invaller Michy Batshuayi de 4-1 aan, in een tweespitsensysteem kan het dus ook.

Enige minpunt in een voor het overige vrijwel perfecte wedstrijd, was het uitvallen van Hazard zo'n twintig minuten voor affluiten. De aanvoerder trekkebeende en trok samen met de bondsdokter meteen naar de kleedkamer.