Rode Duivels vloeren San Marino met 9-0

9-0. Een feestje in Brussel om de kwalificatie voor het EK te vieren. De brave elf uit San Marino nodigden zichzelf uit. Iedereen had fun, op en naast het veld. Het is al jaren prettig Rode Duivel te zijn.

Lukaku met nummer 50 Chadli met de 2-0 Owngoal Brolli Lukaku met 4-0 Alderweireld scoort de 5-0 Tielemans met de 6-0 Benteke legt de 7-0 binnen Penalty Verschaeren en 8-0 Castagne sluit af met 9-0