Rode Duivels vertrokken naar Rusland

De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK voetbal in Rusland, dat morgen van start gaat. De voetballers genoten duidelijk van het moment en namen heel wat selfies van hun vertrek.

Prepared Focused Off to Russia #RedTogether #WorldCup pic.twitter.com/M6pPaIo38P

Our turn to go !! @BelRedDevils next stop : pic.twitter.com/6TXxxvHrus