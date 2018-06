Rode Duivels trainen zonder Romelu Lukaku

De Rode Duivels trainen vandaag voor hun volgende match op het WK voetbal, maar dit keer zonder Romelu Lukaku. Die raakte tijdens de vorige match, afgelopen zaterdag tegen Tunesië, gekwetst aan de enkel.



Romelu Lukaku is de enige speler die niet present was op training. De spits liep zaterdag in het duel tegen Tunesië in de eerste helft een blessure aan het buitenste linkerenkelligament op. Lukaku probeerde nog door te spelen, maar moest na de pauze toch naar de kant. Maandag onderging hij een scan en vandaag zal het verdict vallen, maar Lukaku zal toch gespaard worden in het duel van donderdag tegen Engeland. "Er is geen schade, er is niets om ongerust over te zijn", stelde Martinez gisteren al gerust.

Dries Mertens (enkel) en Eden Hazard (kuit) kwamen eveneens niet ongehavend uit het duel tegen de Tunesiërs, maar zij verschenen dinsdag wel op het trainingsveld. Meer dan waarschijnlijk worden zij met het oog op de tweede ronde eveneens gespaard tegen de Engelsen.

Voor de Rode Duivels is het de laatste training in Dedovsk voor de afreis naar Kaliningrad morgen. Donderdagavond nemen ze het daar op de slotspeeldag in groep G in de Baltika Arena op tegen Engeland.