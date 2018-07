Rode Duivels tevreden: "Fantastische prestatie"

Euforie heerste bij de Rode Duivels na de onwaarschijnlijke overwinning tegen Brazilië (1-2) . Thibaut Courtois was na afloop van de wedstrijd vol lof voor zijn team. Man van de Match Kevin de Bruyne reageert nuchter.

"Dit is een fantastische prestatie van ons," verklaarde de doelman na de wedstrijd. "We hebben geweldig goed gespeeld, vooral in de eerste helft. Alles klopte. Ze hadden het moeilijk met onze tegenaanvallen."

"Twee keer scoorden we na een goede tegenaanval want de corner die aan het tweede doelpunt voorafging was een gevolg van een counter. We stonden ook heel goed te verdedigen."

Tweede helft

Brazilië kwam in de tweede helft nog enkele keren dicht bij de gelijkmaker, maar de Rode Duivels bleven tot op het einde van de wedstrijd geconcentreerd.

Courtois liet zich opmerken met een wereldredding. "In de tweede helft kregen we het iets moeilijker. Natuurlijk omdat Brazilië offensief heel sterk is. We hebben de klus geklaard met enkele goede reddingen."

Na de overwinning tegen Engeland eindigde België als groepsleider in de kolom met de zwaardere tegenstanders. Met Brazilië schakelde België een van de topfavorieten uit. In de halve finales wacht Frankrijk. "We wilden hier blijven tot het einde. Iedereen sprak over de moeilijke weg. Er is maar één weg en dat is die naar de finale," besloot Courtois.

Man van de Match

De Bruyne toonde zich na afloop nuchter als altijd. "We hebben geprobeerd het tactisch plan perfect uit te werken en dat is gelukt", aldus de Manchester City-middenvelder.

De Bruyne zorgde met een knap afstandsschot voor de tweede Belgische treffer in de kwartfinale. Voordien had Fernandinho de Belgen met een eigen doelpunt al op 0-1 gebracht.

Renato Augusto bracht een kwartier voor tijd spanning met de 1-2, maar verder kwamen de Brazilianen niet meer.

(Lees verder onder de tweet.)

This one is for Belgium! #redtogether pic.twitter.com/Tujc5oDNo5 — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 6 juli 2018

Tactisch plan

"Dit was een grote test voor ons", opende De Bruyne na afloop. "Brazilië is aanvallend heel sterk. We hebben de eerste helft perfect gespeeld. In de tweede helft heeft Brazilië tactisch goed gewisseld, maar de acht mensen achteraan zijn beslissend geweest. Zij zorgen ervoor dat wij (Hazard, Lukaku en De Bruyne, red) het vooraan konden klaren."

"Het maakt niet uit hoe je tactisch speelt, als je maar wint. We hebben geprobeerd het tactisch plan perfect uit te werken en dat is vandaag gelukt. Nog twee wedstrijden te gaan."

"Momenten om te koesteren"

Ook bondscoach Roberto Martinez is uitermate tevreden van zijn Rode Duivels. "Dit zijn momenten om te koesteren", liet de Spanjaard optekenen.

"Ze hebben fantastisch gespeeld en nooit opgegeven", legt Martinez uit. "Ze hebben Brazilië, een enorm sterk team, hen niet laten domineren. Ik hoop dat iedereen in België heel fier is. Dit is zo'n bijzondere groep jongens. Het zijn zij die de wedstrijd bepaald hebben, niet ik."

"We hebben ons systeem de voorbije twee dagen veranderd", vervolgde de bondscoach. "De jongens hebben dat meteen aanvaard en opgepikt. Ze hadden de drang om te winnen."

"Ik kan niet méér fier zijn. Dit is zo'n bijzonder gevoel. Brazilië verslaan in de Wereldbeker... Het is een ongelooflijke belevenis. Ik hoop dat iedereen dat beseft en koestert. We gaan ons nu klaarmaken voor de halve finales. We zullen er staan."