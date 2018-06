Rode Duivels straks richting Rusland

De Rode Duivels vertrekken woensdagmiddag om 12 uur met de Trident van Brussels Airlines met toepasselijk vluchtnummer SN2018 naar het WK in Rusland, dat morgen van start gaat.

Omstreeks 16 uur plaatselijke tijd zullen ze er landen op de luchthaven van Sjeremetjevo in de buurt van de hoofdstad Moskou, nadien volgt er een busrit naar de Moscow Country Club, de uitvalsbasis van de Belgen tijdens het WK. De eerste training in het Guchkovo Sports Centre in Dedovsk staat donderdagnamiddag op het programma. Die eerste training is meteen volledig open voor toeschouwers.

Vrijdag wordt er een tweede keer getraind in Dedovsk, zaterdagvoormiddag volgt al het vertrek naar Sotsji, waar de Rode Duivels het maandag opnemen tegen Panama op de openingsspeeldag in groep G. Voor de Duivels wordt dat de verste verplaatsing op dit WK en daarom koos bondscoach Roberto Martinez ervoor twee dagen op voorhand naar de speelstad af te zakken. Vervolgens wordt er tegen Tunesië in het stadion van Spartak Moskou gespeeld en vindt de slotwedstrijd tegen Engeland in de Russische exclave Kaliningrad plaats.

Volg het vanaf 11.30 uur live op vtmnieuws.be of op onze Facebookpagina.