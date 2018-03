Rode Duivels spelen voor halfvol stadion

Wie vanavond de Rode Duivels tegen Saudi-Arabië wil zien spelen, kon al tickets vinden vanaf twintig euro. Dat is een heel stuk goedkoper dan voor sommige andere matchen. Toch zijn er maar 22.000 kaartjes verkocht. Dat wil zeggen dat de Duivels vanavond voor een halfvol stadion zullen spelen.

In het Koning Boudewijnstadion is plaats voor ongeveer 45.000 mensen. Toch zijn er voor de match van vanavond amper 22.000 tickets verkocht. Volgens de Voetbalbond is er zo weinig belangstelling omdat Saudi-Arabië geen ronkende naam is. Bovendien vindt de wedstrijd plaats op een weekdag.

Aan de ticketprijzen lag het in ieder geval niet. Die lagen immers een heel stuk lager dan voor sommige andere matchen van de Duivels. De goedkoopste tickets werden aangeboden voor slechts twintig euro. Leden van de '1895-club' konden hun tickets zelfs nog goedkoper kopen.

Niet nieuw meer

De opkomst staat in schril contrast met een aantal jaar geleden. Toen waren dit soort wedstrijden meteen uitverkocht, want onze nationale voetbalploeg was voor het eerst in twaalf jaar geselecteerd voor het wereldkampioenschap. "Nu is iedereen het al gewoon dat ze zich plaatsen voor de grote tornooien en als je dan niet echt tegen een topper speelt, haken de fans al eens sneller af", aldus VTM NIEUWS journaliste Soetkin Desloovere.

Portugal

Op 2 juni zal het waarschijnlijk anders zijn. Dan spelen de Rode Duivels tegen Portugal, de Europese kampioen. Portugal is bovendien de ploeg van superster Cristiano Ronaldo. Voor deze match zullen de supporters waarschijnlijk wel talrijk aanwezig willen zijn, maar zal de ticketprijs dan ook een stuk hoger liggen.