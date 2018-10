Rode Duivels spelen vanavond oefeninterland tegen Nederland

Met een oefeninterland tegen Nederland sluiten de Rode Duivels vanavond om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion het voorlaatste tweeluik van het jaar af. Vrijdagavond werd er al met 2-1 gewonnen van Zwitserland, waardoor de halve finales van de Nations League niet al te veraf meer zijn. Komende maand wordt de groepsfase daarin afgesloten met duels tegen IJsland en op bezoek in Zwitserland.

Duels tegen Nederland kunnen nooit als een vriendenmatch omschreven worden, gezien de historische rivaliteit tussen beide landen. "België-Nederland is nog altijd een grote match", trapte Dedryck Boyata een open deur in. Eentje die je altijd wil winnen, al zeker omdat er sinds het historische WK in Rusland alleen nog maar gewonnen werd. Het laatste bezoek van Nederland aan de Heizel werd bovendien een referentiewedstrijd voor de Duivels.

WK In de zomer van 2012 werd er met 4-2 gewonnen, een eerste grote overwinning voor deze generatie en nadien ging het alleen maar in stijgende lijn, met de derde plaats op het WK als voorlopige bekroning. In Nederland ging het dan weer in de omgekeerde richting en bij onze noorderburen wordt er gehoopt dat met de klinkende 3-0 zege tegen Duitsland de wederopstanding is ingezet, al kondigt de verplaatsing naar de nummer een van de wereld zich allesbehalve als makkelijk aan.

Voor een laatste Nederlandse zege in de Derby der Lage Landen moeten we al teruggaan naar 6 september 1997, toen het WK-kwalificatieduel in Rotterdam op 3-1 voor het thuisland eindigde. Meer dan 21 jaar geleden dus, sindsdien werd er nog zeven keer tussen beide landen gespeeld. Vijf keer kwam er een gelijkspel uit de bus, van de laatste drie duels werden er wel twee door de Belgen gewonnen.

FIFA-ranking

Daarnaast hebben de Rode Duivels ook hun wel zeer nipte leidersplaats op de FIFA-ranking te verdedigen, met een voorsprong van 0,13 punten op wereldkampioen Frankrijk. De Fransen kwamen vorige week niet verder dan een gelijkspel tegen IJsland, al tellen resultaten van oefenwedstrijden sinds deze zomer minder zwaar door. In de Nations League spelen Kylian Mbappé en co dinsdag dan weer tegen Duitsland.

Wijzigingen

Toch mogen er een aantal wijzigingen verwacht worden in vergelijking met vrijdag, toen Roberto Martinez zijn sterkste elf het veld op stuurde. Onder meer Axel Witsel en Thomas Meunier gaven al aan dat de opeenvolging van wedstrijden zijn tol dreigt te eisen en dus zullen een aantal spelers die dit seizoen al veel minuten maakten, wellicht rust krijgen. Achterin is Thomas Vermaelen er door een blessure niet bij, Dedryck Boyata is zijn logische vervanger en ook achter de namen van Marouane Fellaini en Vincent Kompany staan stevige vraagtekens - het duo trainde maandag immers niet mee. Aanvoerder Eden Hazard kan dan weer zijn 96e cap sprokkelen en daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met Jan Ceulemans. Enkel Jan Vertonghen en Axel Witsel doen beter.

