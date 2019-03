Rode Duivels roepen op om vluchtelingen te steunen

De Rode Duivels roepen op om massaal vluchtelingen te steunen en kilometers te verzamelen. Dat doen ze samen met de VN-vluchtelingenorganisatie.

Ze registreren hun afgelegde kilometers op een platform en willen zo twee miljard kilometer verzamelen. Dat getal is symbolisch, want het is het aantal kilometer dat vluchtelingen jaarlijks moeten afleggen om in veiligheid te geraken.

Youri Tielemans is één van de gezichten van de actie, samen met Kassandra Missipo (Red Flames) en Rocky Bushiri (u21). Hun afgelegde kilometers en die van hun ploeggenoten worden geregistreerd op het platform stepwithrefugees.be . Zo liep Tielemans tijdens de interlands tegen Cyprus en Rusland 28 km. Dat werd gemeten met een GPS tracker en die kilometers tellen nu al mee.

Het doel is om twee miljard kilometer te verzamelen. Dat getal is niet zo maar gekozen, maar komt overeen met de totale afstand die vluchtelingen wereldwijd moeten afleggen op weg naar veiligheid.

Je kan ook zelf meedoen en kilometers verzamelen, door te registeren op stepwithrefugees.be. Je kan je fitbit- of strava-account koppelen aan het platform. In totaal doen 27 verschillende landen mee aan de actie.